«Лион» добился гостевой победы над «Метцом» - Советский спорт
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22 февраля 2020 00:54ФутболКорегин Владислав

«Лион» добился гостевой победы над «Метцом»

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Метцом» и «Лионом» завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Мусса Дембеле (45+7) и Уссем Ауар (90+3).

«Лион» с 37 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице – «Метц» располагается на 15-й позиции (28).

Следующим соперником «ткачей» в чемпионате станет «Сент-Этьен», а «Метц» сыграет против «Амьена».

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