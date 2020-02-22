«Лион» добился гостевой победы над «Метцом» Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Метцом» и «Лионом» завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Мусса Дембеле (45+7) и Уссем Ауар (90+3). «Лион» с 37 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице – «Метц» располагается на 15-й позиции (28). Следующим соперником «ткачей» в чемпионате станет «Сент-Этьен», а «Метц» сыграет против «Амьена».