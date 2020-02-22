Сборная России разгромила Испанию на «Кубке Легенд» и вышла в финал Ежегодный турнир проходит в Москве на малой спортивной арене «Лужники».

На «Кубке Легенд» сборная России обыграла команду Испании со счетом 5:2.

В составе российской Александр Самедов оформил дубль. Также забивали Егор Титов, Андрей Тихонов и Денис Колодин.

Голы испанцев на счету Висенте Родригеса и чемпиона Европы 2008 года Маркоса Сенны.

Лучшим игроком матча признали голкипера россиян Александр Филимонов.

Сборная России заняла первое место в группе A и вышла в финал Кубка Легенд, где сыграет со сборной звезд мира. Игра состоится завтра 23 февраля и начнется в 16:00 по московскому времени.