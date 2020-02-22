Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил В активе 19-летнего норвежца 9 голов в 6 матчах бундеслиги.

Встреча 23-го тура чемпионата Германии «Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд) завершилась со счетом 0:2.

На 52-й минуте отличился защитник гостей Дан-Аксель Загаду, а на 66-й – норвежский форвард Эрлинг Холанд.

В данный момент дортмундская «Боруссия» занимает второе место, набрав 45 очков в 23 матчах и по разнице мячей опережая «РБ Лейпциг». «Красные быки» свой матч 23-го тура проведут сегодня вечером в гостях у «Шальке». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

«Вердер» занимает предпоследнее 17-е место, оставшись с 17 очками. Бременская команда потерпела пятое поражение кряду.

29 февраля «Боруссия» примет «Фрайбург», а «Вердер» 1 марта сыграет дома с «Айнтрахтом».