«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» - Советский спорт
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22 февраля 2020 20:18ФутболШарафудинов Виктор

«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо»

Команда Сергея Семка провела последний спарринг зимнего межсезонья.

В Испании товарищеский матч «Зенита» против минского «Динамо» завершился вничью 1:1.

Минчане вышли вперед на 33-й минуте стараниями Владислава Климовича. Юрий Жирков восстановил равновесие на 44-й, а второй тайм прошел без голов.

Этот спарринг стал для питерцев последним во время зимнего перерыва. Следующий матч «Зенита» будет уже официальным. 29 февраля клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив»,

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 45 очков в 19 турах. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от команды Семака на 10 очков.

Минское «Динамо» в прошлогоднем чемпионате Белоруссии заняло четвертое место.

Контрольный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 1:1 (1:1)

Голы: Жирков, 44 – Климович, 33.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Сергеев, 83), Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба (Воробьев, 55).

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