Сергей Семак: Посмотрим, насколько серьезная травма у Дзюбы Нападающий «Зенита» получил повреждение в товарищеской встрече против минского «Динамо».

На сборе в Испании «Зенит» провел контрольную встречу против минского «Динамо», сыграв вничью 1:1. В последнем зимнем спарринге повреждение получил Артем Дзюба. Лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ был заменен на 55-й минуте.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пока не знает, насколько серьезна эта травма.

«Еще в первом тайме Артема Дзюбу подтолкнули, когда он приземлялся, – цитирует Семака Sport24.ru. – Почувствовал дискомфорт. Начал второй тайм, но, к сожалению, не смог продолжить, попросил замену. Мы его заменили. Посмотрим, насколько серьезная травма.

Сегодня ля нас самым главным было посмотреть, кто в каком состоянии. Некоторые футболисты играли на несвойственных для них позициях. И в таких матчах как раз можно понять, кто на какой позиции как может сыграть. Что касается результатов, конечно, хотелось бы всегда побеждать. Но на данном этапе ничего страшного не произошло. Главное, что обошлось без серьезных травм. Посмотрим, что случилось у Артема. Надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные здоровы. Возвращаемся в Санкт-Петербург, там будем готовиться к официальным матчам».

29 февраля «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России примет «Локомотив».

Команда Семака лидирует в РПЛ, набрав 45 очков в 19 турах. Идущий на втором месте «Краснодар» отстает на 10 очков.