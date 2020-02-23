«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном», прервав серию из трех побед Российский полузащитник отбывал дисквалификацию.

Матч 26-го тура чемпионата Франции «Дижон» – «Монако» завершился вничью 1:1.

На 56-й минуте счет открыл гвинейский полузащитник хозяев Мама Бальде. На 79-й монегаски отыгрались стараниями чилийского защитника Гильермо Марипана.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

«Дижон» в третий раз подряд сыграл вничью, а «Монако» прервал свою серию из трех побед.

Монегаски занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Дижон» идет на 17-й строчке с 27 очками.

29 февраля «Дижон» сыграет в гостях с «Пари Сен-Жермен», а «Монако» примет «Реймс».