Тимо Вернер: Возможно, я хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим стилем игры

– Юрген Клопп – один из лучших в мире менеджеров, и он тоже немец. Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в «Ливерпуль» со своим стилем игры. Но я не думаю об этом сейчас, потому что у нас много общего с «Лейпцигом» на сегодняшний день, – сказал Вернер Sky Sports.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готов подписать 23-летнего форварда за 55 миллионов евро.
Напомним, что Вернер перешел в «Лейпциг» летом 2016 года из «Штуттгарта». В текущем сезоне нападающий провел 33 встречи за команду во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.
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