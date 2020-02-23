Стивен Джеррард: Готов ли я сейчас к работе в «Ливерпуле»? Вероятно, нет

– Я понимаю, почему болельщики предполагают, что я мог бы стать следующим тренером после Клоппа. Но я достаточно умен, чтобы понять, что, в первую очередь, вы должны быть достаточно хороши в своем деле. Владельцы должны понимать, что вы правильный человек. Если бы у меня был шанс возглавить «Ливерпуль», я бы хотел быть лучше подготовленным, чем сейчас. Вы не можете планировать все сезон за сезоном. Если ситуация изменится на считанные месяцы, вы потеряете работу. Готов ли я сейчас к работе в «Ливерпуле»? Вероятно, нет, – цитирует Джеррарда Goal.
Джеррард выступал за красных с 1998 по 2015 годы, сыграв в АПЛ 504 матча и забив 120 голов. Завершив карьеру футболиста в «Лос-Анджелес Гэлакси», он работал с юношескими командами «Ливерпуля» в 2017 и 2018 годах, а затем стал главным тренером «Рейнджерс».
В прошлом сезоне команда Джеррарда заняла второе место в чемпионате Шотландии. В данный момент «рейнджеры» занимают второе место в шотландской премьер-лиге, набрав 63 очка в 26 матчах. Лидирует в турнире «Селтик» (73).
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