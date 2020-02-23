«Ротор» разгромил «Родину» на Кубке ФНЛ, Микелтадзе оформил дубль - Советский спорт
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23 февраля 2020 13:22ФутболНечаев Юрий

«Ротор» разгромил «Родину» на Кубке ФНЛ, Микелтадзе оформил дубль

Предсезонный турнир проходит на Кипре.

В очередном матче Кубка ФНЛ «Ротор» разгромил «Родину» со счетом 6:0.

В составе победителей дубль оформил Бека Микелтадзе. Еще по одному голу забили Николай Кипиани, Олег Николаев, Александр Довбня и Артем Галаджан.

Таким образом, волгоградцы в матче за 13-е место встретятся с победителем пары «Томь» - «Мордовия». В свою очередь, «Родина» сыграет с проигравшим за 15-е место.

Кубок ФНЛ-2020.
Матчи за 13-16 места.

«Ротор» (Волгоград) — «Родина» (Москва) — 6:0 (2:0)
Голы: Микелтадзе, 4 (с пенальти), 30. Кипиани, 47. Николаев, 50. Довбня, 65. Галаджан, 90 (с пенальти).

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