Главный тренер «Монако»: Заработать ничью в Дижоне - это хорошо Монегаски прервали серию из трех побед подряд в чемпионате Франции.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвел итоги матча против «Дижона».

«У меня хорошие ощущения. Заработать ничью в Дижоне - это хорошо. Мы не проигрываем и находимся на хорошем ходу. Команда становится более надежной, но нам нужно работать над тем, чтобы создавать больше моментов», - цитирует AFP Морено.

Напомним, вчера матч 26-го тура чемпионата Франции «Дижон» – «Монако» завершился вничью 1:1.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Дижон» идет на 17-й строчке с 27 очками.

29 февраля «Дижон» сыграет в гостях с «Пари Сен-Жермен», а 1 марта «Монако» примет «Реймс».