Габриэль Батистута: Поздравляю Криштиану с рекордом, но когда отдыхаешь, забивать легче Аргентинский нападающий дал комментарий после того, как Роналду повторил его достижение.

Вчера 22 февраля Криштиану Роналду забил один из двух голов «Ювентуса» в выездном матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:1). Португалец продлил свою голевую серию в серии А до 11 матчей и тем самым повторил рекорд турнира. Впервые подобное удалось форварду «Фиорентина» Габриэлю Батистуте в 1994 году, а в сезоне-2018/19 достижение аргентинца первым повторил нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Результат Роналду на своей странице в твиттере прокомментировал Батистута:

«Поздравляю Криштиану с рекордом! Вот только мне кажется, что когда ты отдыхаешь, забивать легче».

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Батистута свою рекордную серию выдал на старте сезона-1994/95, отметившись 13 голами за «Фиорентины» в первых 11 турах и не пропустив ни одной встречи.

Криштиану Роналду забивал с 14 по 25 туры нынешнего сезона, но при этом пропустил матч 24-го игрового дня против «Брешии» (2:0 дома), получив возможность отдохнуть от главного тренера туринцев Маурицио Сарри. Роналду во время своей серии забил 16 голов.

Всего на счету португальца 21 гол в нынешнем чемпионате, но он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, поскольку нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил 27 мячей.