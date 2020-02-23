Габриэль Батистута: Поздравляю Криштиану с рекордом, но когда отдыхаешь, забивать легче

Вчера 22 февраля Криштиану Роналду забил один из двух голов «Ювентуса» в выездном матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:1). Португалец продлил свою голевую серию в серии А до 11 матчей и тем самым повторил рекорд турнира. Впервые подобное удалось форварду «Фиорентина» Габриэлю Батистуте в 1994 году, а в сезоне-2018/19 достижение аргентинца первым повторил нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла.
Результат Роналду на своей странице в твиттере прокомментировал Батистута:
«Поздравляю Криштиану с рекордом! Вот только мне кажется, что когда ты отдыхаешь, забивать легче».
Батистута свою рекордную серию выдал на старте сезона-1994/95, отметившись 13 голами за «Фиорентины» в первых 11 турах и не пропустив ни одной встречи.
Криштиану Роналду забивал с 14 по 25 туры нынешнего сезона, но при этом пропустил матч 24-го игрового дня против «Брешии» (2:0 дома), получив возможность отдохнуть от главного тренера туринцев Маурицио Сарри. Роналду во время своей серии забил 16 голов.
Всего на счету португальца 21 гол в нынешнем чемпионате, но он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, поскольку нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил 27 мячей.
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