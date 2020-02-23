Кубок легенд завершился громким скандалом, в финале Сборная звезд победила команду России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 17:53ФутболШарафудинов Виктор

Кубок легенд завершился громким скандалом, в финале Сборная звезд победила команду России

Зарубежным футболистам не понравилось судейство, и они даже покинули поле по ходу финала.

Финальный матч 12-го розыгрыша Кубка легенд, в котором команда России встретилась со Сборной звезд, обернулся громким скандалом.

При счете 4:4 главный арбитр Александра Пономарева показала две красные карточки за разговоры, игрокам команды звезд израильтянину Йосси Бенаюну и норвежцу Йону Арне Риисе. После этого соперники россиян в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут Сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, выдав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.

На этом скандалы не закончились. Время матча закончилось при счете 6:5 в пользу Сборной звезд, однако Пономарева не дала свисток об окончании игры. Когда же победители начали праздновать свой успех в их ворота влетел мяч.

Игроки команды звезд отказались бить пенальти, и сборную России объявили победителем, однако зрители, собравшиеся на трибунах малой спортивной арены «Лужников», отреагировали неодобрительным голом.

В конце концов был утвержден итоговый счет финала 6:5 в пользу Сборной звезд. Стоит отметить, что автором победного мяча стал бывший игрок московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич.

Сборные России впервые не смогла выиграть Кубок легенд.

«Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом» Оскар Гарсия снял Федора с игры в середине второго тайма, чтобы укрепить оборону. 22.02.2020 17:10 Футбол Шарафудинов Виктор
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 09:46 Бокс Усачев Владислав
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 23.02.2020 06:56 Хоккей Славин Виталий
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
17:54 Футбол «Алавес» одержал волевую победу над «Атлетико»
17:53 Футбол Кубок легенд завершился громким скандалом, в финале Сборная звезд победила команду России
17:32 Теннис Кузнецова обыграла турчанку Бююкакчай в первом круге турнира WTA в Дохе
17:17 Лыжный спорт Голберг выиграл «Ски Тур», Большунов проиграл норвежцу более полутора минут на последнем этапе
17:15 Биатлон Александр Логинов о решение сняться с масс-старта: С физикой все хорошо, а вот концентрация на нуле
16:59 Биатлон Александр Логинов: Не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук - хочу быстрее уехать домой, к семье
16:54 Футбол Спортивный директор «Дженоа»: Чемпионат Италии нужно остановить из-за коронавируса
16:42 Биатлон Дмитрий Ярошенко: В ситуации с Логиновым возмущает поведение СБР
16:37 Футбол Габриэль Батистута: Поздравляю Криштиану с рекордом, но когда отдыхаешь, забивать легче
16:25 Футбол Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»
16:12 Фигурное катание Загитова в День защитника Отечества вспомнила о победе на Олимпиаде
15:59 Футбол «Осасуна» на своем поле крупно проиграла «Гранаде»
15:45 Бокс Боб Арум: У Уайлдера есть 30 дней, чтобы воспользоваться опцией реванша
15:44 Футбол Азар может пропустить ближайшие два месяца из-за травмы малоберцовой кости
15:28 Биатлон Ройселанд победила в масс-старте на чемпионате мира, Юрлова-Перхт – шестая
15:22 Хоккей Александр Гулявцев: Таких поражений в карьере у меня еще не случалось
15:20 Футбол Мартин Бродо: Овечкина выделяет мощь его броска, страсть к победам и эмоциональность
15:08 Санный спорт Денисьев и Антонов победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии
15:08 Футбол Матч между «Торино» и «Пармой» также не состоится из-за коронавируса
14:58 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Устюгов должен быть лидером команды, но его характер побеждает его разум
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Было непросто: губернатор Приморья рассказал о службе в армии и показал фото
«Нижний Тагил люблю, но хочу сбежать». Что думает о городе тагильская молодежь
Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля
Итоги недели: московское время, «разборки» коммунистов и неудачи «Ротора»
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика