Кубок легенд завершился громким скандалом, в финале Сборная звезд победила команду России Зарубежным футболистам не понравилось судейство, и они даже покинули поле по ходу финала.

Финальный матч 12-го розыгрыша Кубка легенд, в котором команда России встретилась со Сборной звезд, обернулся громким скандалом.

При счете 4:4 главный арбитр Александра Пономарева показала две красные карточки за разговоры, игрокам команды звезд израильтянину Йосси Бенаюну и норвежцу Йону Арне Риисе. После этого соперники россиян в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут Сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, выдав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.

На этом скандалы не закончились. Время матча закончилось при счете 6:5 в пользу Сборной звезд, однако Пономарева не дала свисток об окончании игры. Когда же победители начали праздновать свой успех в их ворота влетел мяч.

Игроки команды звезд отказались бить пенальти, и сборную России объявили победителем, однако зрители, собравшиеся на трибунах малой спортивной арены «Лужников», отреагировали неодобрительным голом.

В конце концов был утвержден итоговый счет финала 6:5 в пользу Сборной звезд. Стоит отметить, что автором победного мяча стал бывший игрок московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич.

Сборные России впервые не смогла выиграть Кубок легенд.