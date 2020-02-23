АЕК Карреры разгромил ОФИ, одержав четвертую победу подряд, «Олимпиакос» победил ПАОК Афинский клуб отстает от лидера чемпионата Греции на 13 очков.

В 25-м туре чемпионата Греции афинский АЕК на своем поле обыграл АЕК со счетом 3:0, а ПАОК дома проиграл «Олимпиакосу» с результатом 0:1.

В игре АЕК – ОФИ счет уже на 5-й минуте открыл Петрос Манталос, а затем дубль оформил Даниэле Верде. Итальянский нападающий отличился на 8-й и 29-й минутах.

Афинской команде пришлось заканчивать встречу вдесятером – в компенсированное время (90+1) второе предупреждение получил хорватский форвард Марко Ливайя.

В параллельном ПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу». Все решил автогол защитника хозяев Димитриса Яннулиса на 49-й минуте.

Эта победа помогла «Олимпиакосу» укрепить лидерство в чемпионате. У клуба из Пирея 63 очка после выигрышей кряду. ПАОК занимает второе место, имея 58 очков. АЕК, который тренирует бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера, занимает третью строчку с серией из четырех побед, набрав 50 очков. ОФИ с острова Крит находится на шестой позиции (31 очко).

1 марта состоятся в чемпионате Греции состоятся матчи «Олимпиакос» – «Панетоликос», «Ксанти» – ПАОК, «Панионис» – АЕК и ОФИ – «Ламия».