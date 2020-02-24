«ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря дублю Маркиньоса Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Футболисты «ПСЖ» добыли победу над «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев лучшим оказался защитник Маркиньос, чей дубль принес три очка команде Томаса Тухеля. Еще по голу забили Эдинсон Кавани, а также Килиан Мбаппе. У гостей это сделали Хван Чо, Пабло Насименто и Рубен Пардо.

В конце матча главный арбитр встречи показал красную карточку нападающему «ПСЖ» Неймару.

Таким образом, чемпион Франции продолжает занимать первое место. В его активе 65 очков. У «Бордо» – 12-я позиция и 35 очков.

Лига 1. 26-й тур

«ПСЖ» – «Бордо» – 4:3 (2:2)

Голы: 0:1 – 18 Хван Ый Чжо, 1:1 – 25 Кавани, 2:1 – 45 Маркиньос, 2:2 – 45 Пабло, 3:2 – 63 Маркиньос, 4:2 – 69 Мбаппе, 4:3 – 83 Пардо.

«ПСЖ»: Рико, Тиаго Силва (Гуйе, 17), Керер, Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Сарабия, 75), Верратти, Бернат, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), Неймар.

«Бордо»: Костиль, Бенито, Пабло, Кватенг (Пардо, 46), Косьельни, Башич (Адли, 70), Отавио, Калу, Сабали, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78).

Предупреждения: Кватенг (45), Неймар (45), Кавани (45), Гуйе (56), Башич (64), Кимпембе (85).

Удаление: Неймар (90).