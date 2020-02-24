«Ювентус» продлил контракт с Матюиди Действующее соглашение заканчивалось в июне 2020 года.

Туринский «Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с французским полузащитником Блезом Матюиди на один год.

«Я остаюсь в Турине, у меня был пункт о продлении соглашения еще на год, клуб решил ей воспользоваться. Очень рад, что так произошло», - приводит слова футболиста журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, 32-летний Матюиди выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. За это время он провел за клуб 118 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Вместе с туринцами полузащитник стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.