Гари Невилл: На данный момент Обамеянг – один из лучших игроков АПЛ Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

– Многие, включая меня, не говорили об Обамеянге как об игроке мирового класса. Мы предпочитаем считать таковыми Агуэро, Мане и Салаха, Фирмино, Кейна. Он один из лучших игроков лиги, но по какой-то причине он не совсем получает те признание и похвалу, что получают другие. Я не знаю, почему так происходит, но думаю, что пришло время нам всем начать признавать класс и великолепие этого игрока. Он сражается за команду, на него всегда можно положиться. Считаю, в нем есть все, что вы хотели бы видеть в футболисте, – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 95 матчей, в которых забил 60 голов и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе форварда 19 голов и одна голевая передача в 30 матчах. На данный момент 30-летний габонец с 17 голами в АПЛ вместе с Джейми Варди («Лестер») делит первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.

«Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 турах.