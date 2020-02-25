Клуни может стать владельцем «Малаги» Американская компания, которая, как предполагает испанская AS, тесно связана с медиа-группой актера Джорджа Клуни, заинтересована в приобретении акций испанской «Малаги».

По информации издания, которое ссылается на слова президента Ассоциации мелких акционеров (APA) Антонио Агилеры, нынешний владелец клуба готов продать акции клуба за 100 миллионов евро.

Добавим, что на данный момент «Малага», набрав 37 очков после 29 туров чемпионата, занимает 14-е место в турнирной таблице сегунды. От зоны вылета команду отделяют всего пять очков, при этом, как отмечает издание, клуб, находящийся в тяжелом финансовом положение, может покинуть дивизион и в качестве наказания.