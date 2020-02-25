Энрике Сетьен: Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная - Советский спорт
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25 февраля 2020 09:14Футбол

Энрике Сетьен: Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен – о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

- Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде «Сан-Паоло» - на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками. Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер, - цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Неаполе и начнется в 23:00 по московскому времени.

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