Кевин Кураньи: Кокорин – сильный футболист, «Сочи» – хороший вариант для него Игрок был арендован до конца сезона.

Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи».

«Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры.

Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас. Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – цитируют Кураньи «Известия».