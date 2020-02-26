Кевин Кураньи: Кокорин – сильный футболист, «Сочи» – хороший вариант для него - Советский спорт
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26 февраля 2020 00:36ФутболГичунцев Артур

Кевин Кураньи: Кокорин – сильный футболист, «Сочи» – хороший вариант для него

Игрок был арендован до конца сезона.

Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи».

«Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры.

Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас. Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – цитируют Кураньи «Известия».

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