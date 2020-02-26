Кике Сетьен: Ничья против «Наполи» на выезде - это положительный результат для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча против «Наполи» в Лиге чемпионов.
«В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой. «Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки», - цитирует пресс-служба УЕФА Сетьена.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона» завершился вничью – 1:1. Счет был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал форвард «Наполи» Дрис Мертенс. Гости ушли от поражения во втором тайме. Отличился нападающий Антуан Гризманн.
Ответная игра состоится 18 марта и пройдет на «Камп Ноу».
Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против мадридского «Реала».
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