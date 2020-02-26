«Томь» проиграла «Родине» и заняла последнее место на Кубке ФНЛ

На Кубке ФНЛ состоялся матч за 15-е место.
Столичная «Родина» одержала победу над «Томью» со счетом 3:2. После первого тайма томичи вели со счетом 2:0, но удержать преимущество не смогли.
Таким образом, «Томь» заняла последнее место на турнире.
Кубок ФНЛ-2020.
Матч за 15-е место.
«Родина» — «Томь» — 3:2 (0:2)
Голы: Долгов, 18 (0:1). Волков, 26 — в свои ворота (0:2). Волков, 58 (1:2). Волков, 69 (2:2). Джамилов, 90+1 (3:2).
Нереализованный пенальти: Казанков (Томь), 39 (вратарь).
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