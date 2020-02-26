«Енисей» проиграл молодежному составу «Крыльев Советов» и занял 12-е место на Кубке ФНЛ

Молодежный состав «Крыльев Советов» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ встретился с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев.
На 70-й минуте единственный гол забил Алексей Войченко.
Выступавший в минувшем сезоне в премьер-лиге «Енисей» первую часть первенства ФНЛ завершил в зоне вылета на 17-м месте, набрав 25 очков в 25 матчах.
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