«Енисей» проиграл молодежному составу «Крыльев Советов» и занял 12-е место на Кубке ФНЛ На Кипре продолжается ежегодный турнир с участием российских клубов.

Молодежный состав «Крыльев Советов» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ встретился с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев.

На 70-й минуте единственный гол забил Алексей Войченко.

Выступавший в минувшем сезоне в премьер-лиге «Енисей» первую часть первенства ФНЛ завершил в зоне вылета на 17-м месте, набрав 25 очков в 25 матчах.