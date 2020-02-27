«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки Бразильский клуб впервые завоевал престижный трофей.

«Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

Бразильцы во втором матче противостояния на своем поле разгромили «Индепендьенте дель Валье» со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Барбоза (19-я минута) и Жерсон (62, 89).

Первая игра, прошедшая на поле эквадорского клуба, завершилась со счетом 2:2.

Добавим, что в составе «Фламенго» выступают два футболиста, хорошо знакомые российским болельщикам по игре в РПЛ. Бывший игрок ЦСКА Витиньо вышел на замену на 75-й минуте и сделал голевую передачу. Нападающий Педро Роша, принадлежащий московскому «Спартаку» и выступающий в Бразилии на правах аренды, провел матч на скамейке запасных.

Суперкубок Южной Америки

Ответный матч (первая игра 2:2)

«Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье» — 3:0 (1:0)

Голы: Барбоза, 19 (1:0); Жерсон, 65 (2:0); Жерсон, 89 (3:0).

Удаления: Аран, 23 («Фламенго»); Кабеса, 89 («Индепендьенте дель Валье»).