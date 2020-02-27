«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки - Советский спорт
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27 февраля 2020 06:41ФутболНечаев Юрий

«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки

Бразильский клуб впервые завоевал престижный трофей.

«Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

Бразильцы во втором матче противостояния на своем поле разгромили «Индепендьенте дель Валье» со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Барбоза (19-я минута) и Жерсон (62, 89).

Первая игра, прошедшая на поле эквадорского клуба, завершилась со счетом 2:2.

Добавим, что в составе «Фламенго» выступают два футболиста, хорошо знакомые российским болельщикам по игре в РПЛ. Бывший игрок ЦСКА Витиньо вышел на замену на 75-й минуте и сделал голевую передачу. Нападающий Педро Роша, принадлежащий московскому «Спартаку» и выступающий в Бразилии на правах аренды, провел матч на скамейке запасных.

Суперкубок Южной Америки
Ответный матч (первая игра 2:2)

«Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье» — 3:0 (1:0)
Голы: Барбоза, 19 (1:0); Жерсон, 65 (2:0); Жерсон, 89 (3:0).
Удаления: Аран, 23 («Фламенго»); Кабеса, 89 («Индепендьенте дель Валье»).

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