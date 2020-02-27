«Чертаново» обыграло юношескую сборную России в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ

На Кубке ФНЛ состоялся матч за седьмое место.
«Чертаново» обыграло юношескую сборную России со счетом 3:1. В составе победителей отличились Максим Витюгов, Юрий Горшков и Роман Ежов. У сборной России единственный мяч в самой концовке игры забил Дмитрий Каменщиков.
Кубок ФНЛ завершится сегодня, 27 февраля. В финале турнира сыграют «Химки» и «Тамбов».
Кубок ФНЛ-2020
Матч за 7-е место
Россия U20 — «Чертаново» — 1:3 (0:2)
Голы: Каменщиков, 90 - Витюгов, 5 (пен.). Горшков, 45+1. Ежов, 63.
Удаление: Горшков (Чертаново), 59.
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