«Чертаново» обыграло юношескую сборную России в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ Предсезонный турнир проходит на Кипре.

На Кубке ФНЛ состоялся матч за седьмое место.

«Чертаново» обыграло юношескую сборную России со счетом 3:1. В составе победителей отличились Максим Витюгов, Юрий Горшков и Роман Ежов. У сборной России единственный мяч в самой концовке игры забил Дмитрий Каменщиков.

Кубок ФНЛ завершится сегодня, 27 февраля. В финале турнира сыграют «Химки» и «Тамбов».

Кубок ФНЛ-2020

Матч за 7-е место

Россия U20 — «Чертаново» — 1:3 (0:2)

Голы: Каменщиков, 90 - Витюгов, 5 (пен.). Горшков, 45+1. Ежов, 63.

Удаление: Горшков (Чертаново), 59.