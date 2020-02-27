«Барселона» и «МЮ» хотят приобрести Вернера В нынешнем сезоне немецкий форвард забил 27 голов в 33 матчах.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может сменить клубную прописку ближайшим летом. По информации The Athletic 23-летним немцем интересуются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее немецкий нападающий сообщил о том, что по своему стилю игру мог бы неплохо вписаться в игру «Ливерпуля». Мерсисайдцы готовы заплатить 58 миллионов евро и подписать контракт до лета 2025 года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон и возможными бонусами.

Что касается «МЮ» и «Барселоны», то команды пока не подготовили свои предложения по футболисту.

Напомним, что 23-летний Вернер перешел в «Лейпциг» летом 2016 года из «Штуттгарта». В текущем сезоне нападающий провел 33 встречи за команду во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.