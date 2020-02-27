АПЛ объявила о скором открытии Зала славы АПЛ обнародовала планы по запуску своего Зала Славы. Об этом сообщил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

19 марта будет объявлен короткий список номинантов, среди которых выберут еще несколько членов для Зала славы. В голосовании примут участие болельщики.

– С 1992 года АПЛ стала пристанищем для футболистов мирового уровня, которые год за годом дарили нам захватывающее зрелище. Место в Зале славы зарезервировано только для самых лучших, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.