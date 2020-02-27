Роман Павлюченко – о Зале славы АПЛ: У российских игроков нет шансов туда попасть Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал идею создания Зала славы АПЛ.

– Кто попадет первым? Очень сложно сказать, это большой список легендарных футболистов. Тем более, что в этот список будут попадать игроки с сезона-1992. Но на ум приходят две фамилии – Алан Ширер и Стивен Джеррард. Это футболисты, которые внесли большой вклад в АПЛ.

Я, Жирков, Аршавин, Погребняк и Бил? У нас нет шансов (смеется). Мы поиграли, кто три или четыре года, для АПЛ это слишком мало. А что мы сделали? Ну, как-то блеснули, какие-то определенные матчи провели, забивали и все. А есть люди, которые почти всю свою карьеру провели в Англии, где забивали под сто мячей и проводили больше сотни матчей, – сказал Павлюченко Sport24.ru.

АПЛ объявила о скором открытии Зала славы.