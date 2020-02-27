УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала ЛЧ - Советский спорт
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27 февраля 2020 19:54ФутболКорегин Владислав

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала ЛЧ

Вчера завершились первые матчи в рамках 1/8 финала главного клубного европейского турнира.

УЕФА выбрал четыре лучших гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На премию претендуют нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, полузащитники «Аталанты» Йосип Иличич и Ремо Фройлер, а также форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

Отметим, что победителем будет объявлен после голосования, которое пройдет на официальном сайте УЕФА.

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Best goal of the Last-16 first legs? 🤷‍♂️ #GOTW #UCLGOTW @nissanfootball

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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Who did it best? 🤷‍♂️ #UCLGOTW | @nissanfootball

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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