УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала ЛЧ Вчера завершились первые матчи в рамках 1/8 финала главного клубного европейского турнира.

УЕФА выбрал четыре лучших гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На премию претендуют нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, полузащитники «Аталанты» Йосип Иличич и Ремо Фройлер, а также форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

Отметим, что победителем будет объявлен после голосования, которое пройдет на официальном сайте УЕФА.