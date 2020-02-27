«Базель» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, «всухую» выиграв оба матча против АПОЭЛа На групповом этапе швейцарцы соперничали с «Краснодаром».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Базель» (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил с пенальти защитник хозяев Фабиан Фрай. На 74-й шанс реализовать 11-метровый был у аргентинского хавбека гостей Томас Де Винсенти, но игрок АПОЭЛа пробил мимо ворот.

В первом матче «Базель» обыграл кипрский клуб в Никосии со счетом 3:0.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.