«Интер» при пустых трибунах одержал вторую победу над «Лудогорцем» в Лиге Европы Первую встречу в столице Болгарии Софии миланцы выиграли со счетом 2:0.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» завершился со счетом 2:1. Гости открыли счет на 26-й минуте стараниями Каули Созы, однако победа досталась хозяевам благодаря точным ударам Кристиано Бираги (32) и Ромелу Лукаку (45+4). Игра на миланском «Сан-Сиро» прошла при пустых трибунах из-за распространения коронавируса на севере Италии. Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.