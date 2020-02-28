Лука Джорджевич: Алексей Миранчук и Данни схожи по стилю игры Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук по стилю игры похож на бывшего хавбека «Зенита» Мигеля Данни.

- Леша очень хорошо читает игру, это футболист, которого С. Это игрок, который всегда вовремя отдаст мяч. Могу сказать, что что-то похожее я видел у Мигеля Данни, по стилю они схожи. Форвардам очень приятно играть с такими футболистами, - цитирует Джорджевича «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче после зимней паузы «Локомотив» сыграет против «Зенита». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.