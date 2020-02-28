Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 08:20Футбол

Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сообщил, что скорее всего не успеет восстановиться после травмы до конца текущего сезона.

- Тут все понятно, это «кресты», менее полугода восстановление после операции редко бывает, так что, скорее всего, вряд ли в этом сезоне я сыграю. Но пока все отлично, восстановление идет очень хорошо, я думаю позитивно насчет этого, - передает слова Джорджевича «РИА Новости».

Напомним, что Джорджевич получил травму связок правого колена 18 октября в матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

В первом матче после зимней паузы «Локомотив» сыграет против «Зенита». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль
Еще по теме:
Российская биатлонистка Сливко поблагодарила тренера сборной Белоруссии Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ, гонку выиграли украинцы Норвегия победила в сингл-миксте на чемпионате Европы, Россия – шестая
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Григорий Морозов: «Спартак» ниже «Динамо». Почему мы должны их бояться? 25-летний защитник бело-голубых поделился ожиданиями от первого в 2020 году дерби РПЛ, которое пройдет в субботу на «ВТБ Арене». 27.02.2020 18:12 Футбол Григорьевская Юлия
Дебют Ковальчука, феерия Панарина и возвращение Бобровского (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 26.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть всухую «Вашингтон» (видео) Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Чикаго» (видео)
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
10 «гвоздей» Кубка ФНЛ: от Кононова и Погба до Басты и Афрорусского В среду и четверг на Кипре пройдут заключительные матчи традиционного Кубка ФНЛ, в котором участвовали не только представители второго российского дивизиона. Рассказываем, чем интересен этот турнир. 26.02.2020 16:00 Футбол Иванов Сергей
Адиль Рами: Главное при выборе квартиры в Сочи – быстрый вай-фай Один из самых неожиданных новичков РПЛ-2019/20, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, который недавно перешел в «Сочи», поделился впечатлениями от первых дней пребывания в России. 26.02.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
09:11 Велошоссе Шейн Перкинс: Не жалею о решении выступать за Россию
08:54 Хоккей Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые
08:37 Бокс Хусайн Байсангуров: Думаю, Фьюри и Уайлдер проведут третий бой, и он будет намного интереснее
08:20 Футбол Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне
08:03 Футбол Лука Джорджевич: Алексей Миранчук и Данни схожи по стилю игры
08:00 Теннис Марат Сафин: Пока желание тренировать не посещало
07:49 Футбол Борис Игнатьев: Победа над «Зенитом» позволит «Локомотиву» с позитивом смотреть на оставшиеся игры
07:31 Футбол Андрей Тихонов: «Спартаку» нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше
07:14 Футбол Александр Мостовой: Всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола
07:06 Хоккей Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть всухую «Вашингтон» (видео)
07:00 Теннис Марат Сафин: Хочу пожелать удачи Смолову в «Сельте»
06:41 Хоккей Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Чикаго» (видео)
06:22 Хоккей «Рейнджерс» одержали победу над «Монреалем», Панарин набрал два очка (видео)
05:00 Теннис Марат Сафин: Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду
02:00 Футбол Россия отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА и потеряет одну команду в еврокубках
01:35 Футбол Гол Эль-Араби в дополнительное время помог «Олимпиакосу» выбить «Арсенал» из Лиги Европы
01:24 Бокс Джошуа и Пулев сразятся 20 июня на арене «Тоттенхэма»
01:06 Футбол «Интер» при пустых трибунах одержал вторую победу над «Лудогорцем» в Лиге Европы
01:03 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
01:01 Футбол «Копенгаген» обыграл в Глазго «Селтик», пробившись в 1/8 финала Лиги Европы
Московская вода: академики РАН осудили проекты Собянина и Воробьева
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Бесплатный прокат оборудования для тяжелобольных детей откроют в Белгородской области
Михаила Музраева оставили под арестом до 10 июня
Банкротство «Холидея»: озвучены требования к «Омскому бекону», «Ястро» и «Инмарко»
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика