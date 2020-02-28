Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сообщил, что скорее всего не успеет восстановиться после травмы до конца текущего сезона.

- Тут все понятно, это «кресты», менее полугода восстановление после операции редко бывает, так что, скорее всего, вряд ли в этом сезоне я сыграю. Но пока все отлично, восстановление идет очень хорошо, я думаю позитивно насчет этого, - передает слова Джорджевича «РИА Новости».

Напомним, что Джорджевич получил травму связок правого колена 18 октября в матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

В первом матче после зимней паузы «Локомотив» сыграет против «Зенита». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.