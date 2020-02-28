Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне

- Тут все понятно, это «кресты», менее полугода восстановление после операции редко бывает, так что, скорее всего, вряд ли в этом сезоне я сыграю. Но пока все отлично, восстановление идет очень хорошо, я думаю позитивно насчет этого, - передает слова Джорджевича «РИА Новости».
Напомним, что Джорджевич получил травму связок правого колена 18 октября в матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).
В первом матче после зимней паузы «Локомотив» сыграет против «Зенита». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
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