«Локомотив» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве Футболисты «Локомотива» одержали волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 20-го тура молодежного первенства России.

Счет был открыт на пятой минуте встречи – гол забил полузащитник питерцев Антон Бугорский. Во втором тайме железнодорожники смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Илья Грицак (68) уравнял шансы команд, а спустя пять минут «Локомотив» уже вел в счете благодаря забитому мячу Вадима Карева. Итоговый счет – 2:1 в пользу москвичей.

Таким образом, «Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, «Зенит» расположился на четвертой позиции (33).

В следующем туре обе команды проведут домашние матчи – москвичи сыграют с «Ахматом», а питерцы примут «Уфу».