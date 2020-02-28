«Динамо» одержал победу над «Спартаком» в молодежном дерби Матч 20-го тура молодежного первенства России между «Динамо» и «Спартаком» завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Роман Денисов (67-я и 90-я минуты – оба с пенальти), Илья Калачев (24, с пенальти), Максим Данилин (35) и Константин Тюкавин (60). Гости ответили дублем Константина Шильцова (21, 56).

«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу молодежного первенства, набрав 44 очка. «Спартак» находится на шестой позиции (33).

В следующем туре «Динамо» примет «Тамбов», а «Спартак» в Москве сыграет с «Краснодаром».