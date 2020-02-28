ЦСКА разгромил «Урал» в матче молодежного первенства Футболисты ЦСКА одержали домашнюю разгромную победу над «Уралом» (5:0) в рамках 20-го тура молодежного первенства России.

В составе армейцев дублями отметились Егор Ушаков (8-я и 68-я минуты) и Владислав Яковлев (26, 57). Еще один мяч на счету Сергея Пряхина (10).

ЦСКА набрал 37 очков и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице, обойдя «Локомотив». Екатеринбургский клуб с 21 очком находится на 13-й строчке.

В следующем туре обоим коллективам предстоят выездные матчи – ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Урал» встретится с «Сочи».