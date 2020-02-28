Ари: «Сельте» нужно принять Смолова и довериться ему Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Сельту».

– Были слухи о конфликте Федора с Юрием Семиным. Поэтому когда начали говорить о его переходе, мне это казалось реальным. Любой игрок ищет лучший для себя вариант. Такой футболист, как Смолов, поможет «Сельте» и уже делает это. С ним команда хочет подняться и не вылететь. Но один футболист не может сделать разницу – многое зависит от команды. Испанскому клубу нужно принять Смолова и довериться ему. «Сельта» – шанс заиграть на другом уровне, разозлиться на себя и вернуться сильнее, – цитирует Ари Sport24.ru.

30 января «Сельта» до конца нынешнего сезона арендовала Федора Смолова у московского «Локомотива». В четырех матчах испанского чемпионата 30-летний российский нападающий забил один гол – в ворота мадридского «Реала» (2:2) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».