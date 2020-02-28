Агент Озила: Возможно, мы продлим контракт с «Арсеналом» Футбольный агент Эркут Согут, клиентом которого является полузащитник «Арсенала» Месут Озил, рассказал о будущем своего подопечного.

– У Месута еще 15 месяцев по контракту. Он точно останется до конца соглашения, нет никаких шансов, что он уйдет. Когда договор закончится, Озилу будет 32 года и он станет свободным агентом. К тому времени Месут сможет играть на высоком уровне еще два или три года. Я рассматриваю все варианты, моя работа – обеспечить игроку наилучший контракт. Возможно, мы продлим контракт с «Арсеналом». Тут дело за клубом. Если Озил получит предложение, он его рассмотрит, – цитирует агента Goal.com.

Напомним, что Озил перешел в лондонский клуб в сентябре 2013 года из мадридского «Реала» за 47 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 253 матчах, забив 44 гола и отдав 76 ассистов. За сборную Германии 31-летний игрок провел 92 встречи (23 гола).

В этом сезоне на счету полузащитника 22 поединка, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его команда занимает девятое место в АПЛ, набрав 37 очков после 27 туров.