Артем Ребров: «Спартак» проделал серьезную работу. Надеемся, полоса неудач осталась в прошлом 29 февраля команде предстоит выездной матч с московским «Динамо». Встреча стартует в 16.30 мск.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров оставил запись в соцсети перед дерби с «Динамо» в 20-го туре РПЛ.

«Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми.

Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется! До встречи на стадионах», – написал Ребров в своем Instagram.

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в таблице, набрав за 19 туров 22 очка.