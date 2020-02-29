«Краснодар» одолел «Уфу», «Ростов» разошелся миром с «Ахматом» Сегодня, 29 февраля состоялись матчи молодежного первенства России.

Так, футболисты «Краснодара» обыграли на домашней арене «Уфу» со счетом 2:0.

В другом матче «Ростов» разошелся миром с грозненским «Ахматом» (1:1), а «Крылья Советов» нанесли поражение «Оренбургу» (3:1).