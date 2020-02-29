Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», а менхенгладбахская – «Аугсбург»

В рамках 24-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Фрайбург» со счетом 1:0, одержав третью победу подряд.
Единственный гол на 15-й минуте забил Джейдон Санчо после передачи Торгана Азара.
В параллельной встрече «Аугсбург» на своем поле проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха с результатом 2:3.
По ходу встречи гости выигрывали 2:0 и 3:1. В составе «Аугсбурга» отличились Эдуард Левен (57-я минута) и Альфред Финнбогасон (83-я). Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль отметился дублем (53 и 79), а первый гол команды Марко Розе на счету Рами Бенсебайни (49).
Дортмундская «Боруссия» занимает третье место, набрав 48 очков в 24 матчах. Менхенгладбахская «Боруссия» идет на четвертой позиции, набрав 46 очков и сыграв на одну встречу меньше. «Фрайбург» находится на 9-й строчке (33 очка), а «Аугсбург» – на 12-й (27).
7 марта состоятся матчи «Фрайбург» – «Унион Берлин» и «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд). 8 марта «Аугсбург» сыграет в гостях с «Баварией».
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