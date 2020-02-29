«ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль и результативную передачу - Советский спорт
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29 февраля 2020 21:28ФутболШарафудинов Виктор

«ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль и результативную передачу

Парижский клуб лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 13 очков.

Матч 27-го тура лиги 1 «Пари Сен-Жермен» – «Дижон» завершился с результатом 4:0.

Голы забивали Пабло Сарабия (3-я минута), Килиан Мбаппе (74 и 90+1) и Мауро Икарди (76). Стоит отметить, что форвард сборной Франции Мбаппе к своему дублю добавил результативный пас, помогая отличиться аргентинцу Икарди.

Мбаппе стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров. На его счету 18 голов в 20 матчах, а форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил 16 в 25.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 68 очков. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» – 55.

«Дижон» с 5-матчевой безвыигрышной серией занимает 17-ю строчку (27 очков).

7 марта «ПСЖ» сыграет в гостях со «Страсбуром», а «Дижон» примет «Тулузу».

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