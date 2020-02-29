Юрген Клопп: Когда проигрываешь, оставайся мужчиной Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал крупное поражение от «Уотфорда».

В 28-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил в гостях «Уотфорду» со счетом 0:3, потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Вот как этот результат прокомментировал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп:

«Они сделали именно то, что хотели сделать, а мы – нет, – цитирует немецкого тренера BBC. – Так устроен футбол.

Первый тайм получился очень тяжелым. Было много беготни туда-сюда. Мы контролировали мяч, однако не оказывались в нужных позициях, чтобы сделать навес, и не оказывались в нужных позициях, чтобы завершать атаки. А соперник был хорошо организован и вышел с правильным настроем.

Нелегко, но придется принять произошедшее. Итоговый результат – это доказательство того, что мы были недостаточно хороши сегодня. Всегда трудно проигрывать, но мы должны это принять. В игре тебе нужно сражаться. Даже когда мы проигрывали 0:3, мы все еще пытались играть, и не было глупых ситуаций. Таких чтобы кто-нибудь психанул и попытался пнуть соперника.

Выигрывать хорошо, но если ты проигрываешь, то постарайся принять это подобающим образом, и оставайся мужчиной».

Команда Клоппа не знала неудач с 3 января прошлого года, когда уступила 1:2 в гостях у «Манчестер Сити».

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продлилась 44 матч. Рекорд принадлежит лондонскому «Арсеналу», который не проигрывал 49 встреч подряд в 2003 и 2004 годах.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав в 28 матчах 79 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 57 очков. Команда Хосепа Гвардиолы проведет свой матч 28-го тура завтра 1 марта у себя дома против «Арсенала».

7 марта «Ливерпуль» примет «Борнмут».