Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Реала».

Для 61-летнего Кике Сетьена воскресный матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» станет первым «Эль-Класико» в тренерской карьере. Бывший тренер «Бетиса» возглавил «Барселону» 13 января, а первый круг нынешнего чемпионата каталонцы прошли под руководством Эрнесто Вальверде.

«Ранее я смотрел подобные матчи или по телевизору, или сидя на трибуне, – цитирует пресс-конференцию Сетьена Marca. – Эти игры особенные. Если мы победим, я буду больше рад за наших болельщиков, чем за себя самого. Знаю, какая огромная ответственность лежит на нас, причем не только в этом матче.

Прошлое сейчас не имеет значения. Каждый матч особенный, и не похож на предыдущие. Игра в Мадриде важна для нас, ведь мы можем укрепить свое лидерство. Это ключевая игра, пусть и не решающая. Думаю, что для «Реала» это матч даже важнее, чем для нас, ведь мы можем оторваться на пять очков».

После 25 туров «Барселона» опережает «Реал» на 2 очка в турнирной таблице.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня 1 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.