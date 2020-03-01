Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 01:32ФутболШарафудинов Виктор

Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Реала».

Для 61-летнего Кике Сетьена воскресный матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» станет первым «Эль-Класико» в тренерской карьере. Бывший тренер «Бетиса» возглавил «Барселону» 13 января, а первый круг нынешнего чемпионата каталонцы прошли под руководством Эрнесто Вальверде.

«Ранее я смотрел подобные матчи или по телевизору, или сидя на трибуне, – цитирует пресс-конференцию Сетьена Marca. – Эти игры особенные. Если мы победим, я буду больше рад за наших болельщиков, чем за себя самого. Знаю, какая огромная ответственность лежит на нас, причем не только в этом матче.

Прошлое сейчас не имеет значения. Каждый матч особенный, и не похож на предыдущие. Игра в Мадриде важна для нас, ведь мы можем укрепить свое лидерство. Это ключевая игра, пусть и не решающая. Думаю, что для «Реала» это матч даже важнее, чем для нас, ведь мы можем оторваться на пять очков».

После 25 туров «Барселона» опережает «Реал» на 2 очка в турнирной таблице.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня 1 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин рассказал, как Медведева уходила от Тутберидзе Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Тренер эстонской фигуристки Кийбус: Россиянки – пришельцы из космоса
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
02:00 Футбол Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса
01:40 Футбол Игорь Шалимов: Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча
01:32 Футбол Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору
01:18 Футбол Президент «Баварии» Румменигге: Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом
00:56 Футбол «Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»
00:45 Футбол «Наполи» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем сезоне одержал три победы подряд
00:31 Футбол Зинедин Зидан: Даже если «Реал» проиграет «Барселоне», мы останемся в чемпионской гонке
00:13 Хоккей «Бостон» уверенно обыграл «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы
23:57 Футбол «Монако» не смог обыграть «Реймс»
23:37 Футбол Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа
23:26 Футбол Юрген Клопп: Когда проигрываешь, оставайся мужчиной
23:03 Футбол Валерий Карпин: Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС запретил говорить о судьях
22:48 Футбол «Леганес» и «Алавес» разошлись миром
22:38 Футбол «Кельн» разгромил «Шальке»
22:27 Футбол «Ливерпуль» с крупным счетом уступил «Уотфорду», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ
22:12 Футбол Юрий Семин: Очко в Питере – всегда движение вперед
22:05 Футбол Сергей Семак: Накала было много, моментов мало, а результат справедлив
21:49 Футбол Юрий Семин: Никаких оскорблений и грубых высказываний не было
21:28 Футбол «ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль и результативную передачу
21:21 Баскетбол УНИКС обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин
Неделя в Удмуртии: «Кислорода» стало меньше, арест экоактивистов и большие гастроли
После порно-масленицы в Приморье возбуждено уголовное дело
В Оренбурге за зиму окончательно развалились оба спуска к реке Урал
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика