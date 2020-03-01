Трой Дини: Победа над «Ливерпулем» не будет ничего значить, если мы вылетим в чемпионшип Нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился эмоциями после матча 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0).

– Мы знали, что «Борнмут» отобрал очки у «Челси», мы знали, что «Вест Хэм» победил, поэтому было важно достичь положительного результата. Победа над «Ливерпулем» не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, вылетим в чемпионшип. Мы должны продолжать работать, наслаждаться тем, что есть сегодня и вернуться на тренировочную базу в понедельник утром, – цитирует Дини Sky Sports.

Напомним, что 31-летний форвард стал автором одного из голов своей команды, отличившись на 72-й минуте. Дублем отметился Исмаила Сарр (54, 60).

Благодаря своей победе «Уотфорд» выбрался из зоны вылета, поднявшись с 19-го места на 17-е. У команды Пирсона 27 очков. В пяти предыдущих турах «шершни» не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

7 марта «Уотфорд» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».