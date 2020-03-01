Беппе Маротта: Есть риск не доиграть нынешний сезон в Италии Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с переносом игр чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса.

– Я бы хотел отметить, что в целом с этой ситуацией справляются плохо. Все должно было решаться намного быстрее. Сначала лига решает проводить матчи без зрителей, а потом министерство спорта выступает против. Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Если будут отложены еще больше матчей, мы рискуем не доиграть сезон в Италии. Это заставляет подумать нас о будущем, о том, что календарь слишком плотный. Можно было бы сократить количество команд с 20 до 18, чтобы по крайней мере иметь свободные дни в календаре для экстренных случаев. Мы же сейчас в безвыходной ситуации, – цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Вчера пресс-служба серии А сообщила, что пять матчи 26-го тура чемпионата Италии, в том числе «Интер» против «Ювентуса», были перенесены на май этого года из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что игры пройдут в эти выходные, но при пустых трибунах.

На данный момент «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 24 матчах.