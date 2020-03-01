Хосеп Гвардиола: С каждым разом победа в Кубке английской лиги дается все сложнее Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «Астон Виллой».

– Первая победа в Кубке – особенная, потому что ты не знаешь, способен ли на это. И только потом понимаешь, насколько это сложно. Так что в этот раз чувствую еще больше удовлетворения, чем раньше. С каждым разом победа в Кубке лиги дается все сложнее, – цитирует Гвардиолу The Daily Mail.

Матч «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Гвардиолы выиграли два последних трофея на турнире.