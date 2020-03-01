Кевин Де Брюйне: Я не так сильно далек от того, чтобы завоевать «Золотой мяч» Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что близок к завоеванию награды – «Золотой мяч».

– Я, вероятно, не так сильно и далек от того, чтобы завоевать эту награду. Но я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Номинация на «Золотой мяч» помогает, но в первую очередь важны выступления команды. Знаю, что если команда выступает хорошо, я выступаю хорошо, то я добьюсь признания. За последние несколько лет я входил в список 30 номинантов на эту награду – это приятно, ведь ты упорно работаешь ради этого. Думаю, сейчас я являюсь более полноценным футболистом, чем был пару лет назад, – цитирует Де Брюйне Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 28-летнего бельгийца девять голов и 20 результативных передач.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. А в Лиге чемпионов команда одержала победу в Мадриде над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/8 финала. В той игре Де Брюйне отметился результативным пасом и забитым мячом.