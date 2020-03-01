Джо Коул: Обамеянг должен покинуть «Арсенал» и играть на самом высоком уровне - Советский спорт
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01 марта 2020 12:26ФутболКорегин Владислав

Джо Коул: Обамеянг должен покинуть «Арсенал» и играть на самом высоком уровне

Бывший игрок «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу стоит задуматься о смене клуба.

– На месте Обамеянга я бы стремился покинуть «Арсенал», потому что это футболист, который должен играть на самом высоком уровне. Он должен играть в Лиге чемпионов. Он не провел достаточного числа сезонов в Лиге чемпионов, чтобы закрепить за собой звание топ-игрока, которым он на самом деле является, потому что его статистика, его цифры находятся на уровне лучших, – цитирует Коула The Mirror

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что руководство лондонцев не может договориться с 30-летним форвардом по поводу нового контракта. Действующее соглашение 30-летнего габонца с «Арсеналом» рассчитано до 2021 года, поэтому команда может рассмотреть его продажу в ближайшее время.

Напомним, что Обамеянг перешел к «канонирам» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 20 голов и одна голевая передача в 31 матче. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 турах.

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