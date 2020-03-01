Валерий Кечинов: Считаю, что Бакаев был лучшим игроком матча «Спартак» – «Динамо»

– «Спартак» меня приятно удивил. Я представлял, что команда будет физически в порядке, а тут еще и получались красивые взаимодействия, и мячи были забиты здорово. Команда выглядела очень достойно. Мне понравилась игра Соболева. Он очень старался, цеплялся за все мячи, открывался, бил, отдал голевую передачу, когда забивал Бакаев.
Что касается Зобнина, то он проделал огромный объем работы: помогал в обороне и от него шло очень много умных решений. Он забил прекрасный мяч. Он был на уровне в этом матче. Лучший игрок матча? Все-таки Бакаев. В особенности в первом тайме. Он забил мяч, атаковал, все шло через него, все опасность исходила от него. Он потом получил небольшое повреждение и заменился. Зобнина тоже могут отметить, - цитирует Кечинова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).
После этой встречи красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Динамо» идет десятым (24)
Следующий матч «Спартак» сыграет дома против «Краснодара». А в гости к «Динамо» приедет «Тамбов».
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей Пока Свечников и Малкин молчат, Панарин продолжает писать историю «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 29.02.2020 10:21 Хоккей Федоровский Александр Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, за счет чего красно-белые в матче 20-го тура РПЛ смогли обыграть «Динамо» (2:0). 29.02.2020 20:05 Футбол Усачев Владислав «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев