Валерий Кечинов: Считаю, что Бакаев был лучшим игроком матча «Спартак» – «Динамо» Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– «Спартак» меня приятно удивил. Я представлял, что команда будет физически в порядке, а тут еще и получались красивые взаимодействия, и мячи были забиты здорово. Команда выглядела очень достойно. Мне понравилась игра Соболева. Он очень старался, цеплялся за все мячи, открывался, бил, отдал голевую передачу, когда забивал Бакаев.

Что касается Зобнина, то он проделал огромный объем работы: помогал в обороне и от него шло очень много умных решений. Он забил прекрасный мяч. Он был на уровне в этом матче. Лучший игрок матча? Все-таки Бакаев. В особенности в первом тайме. Он забил мяч, атаковал, все шло через него, все опасность исходила от него. Он потом получил небольшое повреждение и заменился. Зобнина тоже могут отметить, - цитирует Кечинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).

После этой встречи красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Динамо» идет десятым (24)

Следующий матч «Спартак» сыграет дома против «Краснодара». А в гости к «Динамо» приедет «Тамбов».