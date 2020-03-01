«Сочи» разгромил «Арсенал» в турнире молодежных команд

«Сочи» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» в 20-м туре чемпионата России среди молодежных команд со счетом 3:0.
В составе победителей все три гола забил Андрей Боковой.
Сочинцы набрали 26 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Туляки расположились на восьмой строчке (32).
В следующем туре «Сочи» сыграет с «Уралом», а «Арсенал» - с «Оренбургом».
Молодежные команды
20-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Арсенал — мол.» (Тула) — 3:0 (1:0)
Голы: Боковой, 44, 68, 74.
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